Совет ЕС продлил полномочия гражданской миссии Евросоюза в Молдове

Совет Европейского Союза одобрил продление мандата партнерской миссии ЕС в Молдове еще на два года и несколько расширил ее полномочия.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС поддержал решение о продлении партнерской миссии ЕС в Молдове (EUPM) до 31 мая 2027 года с бюджетом в размере 19,8 млн евро.

Кроме того, Совет скорректировал мандат миссии, сделав дополнительный акцент на стратегическом консультировании властей Молдовы по вопросам безопасности.

"С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Молдова подверглась больше попыток подорвать ее демократические институты, чем когда-либо ранее. Благодаря деятельности миссии мы помогаем Молдове усилить кибербезопасность и улучшить ее защиту от гибридных угроз", – отметила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

"Поддержка Евросоюзом для того, чтобы Молдова становилась сильнее и устойчивее – это инвестиция в нашу собственную безопасность, а также в движение Молдовы к членству в ЕС", – добавила она.

Гражданская миссия ЕС в Молдове существует с апреля 2023 года. Изначально она была запущена на два года с целью повысить устойчивость страны к различным гибридным угрозам.

Напомним, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, результат которых будет определяющим для курса страны, а также стратегически важным для Украины. В Кремле надеются благодаря этим выборам привести к власти в стране лояльные силы.

Как сообщалось, ЕС может "разорвать" пару Молдовы и Украины на пути к членству в Евросоюзе и начать переговоры с Молдовой раньше, если вето Венгрии в отношении Украины так и не будет преодолено.

В Еврокомиссии рассказали, что убеждают Венгрию в том, что открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС даст Будапешту возможность решить все вопросы относительно положения венгерского меньшинства в Украине.