Союзники України викрили операцію розвідки РФ, спрямовану проти постачання зброї

Європейські держави, Австралія, Канада і США заявили про викриття кампанії російської військової розвідки (ГРУ), яка має на меті паралізувати логістичні шляхи постачання Україні військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву 21 травня поширив Національний центр з питань кібербезпеки Великої Британії.

Кіберфахівці з 11 країн, зокрема США, Канади, Польщі, Німеччини та Естонії, стверджують, що військова частина 26165 ГРУ з 2022 року здійснювала зловмисну кіберкампанію проти державних і приватних організацій.

"Ця кампанія була спрямована проти організацій, що займаються координацією, транспортуванням та доставкою допомоги Україні, а також проти секторів оборони, ІТ-послуг, морського транспорту, аеропортів, портів та систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО", – ідеться в повідомленні.

Серед іншого, російські хакери змогли отримати доступ до внутрішніх мереж логістичних відомств завдяки кібервразливостям і зламу камер спостереження на прикордонних переходах України і поблизу військових обʼєктів.

Інших деталей про наслідки та масштаб операції ГРУ публічно не повідомляють.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну не раз повідомлялось про кібератаки на держави Євросоюзу та НАТО, які активно підтримують Київ. Лише протягом 2024 року стало відомо про кіберінциденти проти Німеччини та Чехії.

Крім того, у США оголосили звинувачення шістьом громадянам Росії, яких назвало причетними до масштабних кібератак проти України та держав НАТО напередодні російського повномасштабного вторгнення 2022 року.