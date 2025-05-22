Туск: Балтика може стати місцем постійної конфронтації, як і східний кордон Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що інциденти за участі російських диверсантів ставатимуть частіші і Балтійське море в майбутньому може стати місцем постійної конфронтації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У середу прем'єр-міністр повідомив, що підсанкційний російський корабель з "тіньового флоту" здійснював підозрілі маневри біля кабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією, але поплив назад до російського порту після успішного втручання польських військових.

У четвер вранці глава уряду взяв участь у брифінгу з командуванням ВМС у Центрі морських операцій у Гдині, де подякував усім, хто брав участь в операції.

"Я дуже задоволений, що в дуже ефективний, непомітний спосіб нам вдалося відвернути корабель від деяких кінетичних дій, які могли б спричинити пошкодження силового кабелю", – сказав він.

"Ми все ще розслідуємо, чи були закладені якісь заряди, зрозуміло, що це потрібно дуже ретельно перевірити", – зазначив Туск. Він додав, що наразі ніяких загрозливих сигналів немає.

Водночас глава уряду наголосив, що слід бути свідомими того, що інциденти з російськими диверсантами можуть повторюватися з більшою інтенсивністю в майбутньому. "З цим перетинається наша діяльність, тобто дуже серйозні інвестиції – на суші і в морі", – сказав він, додавши, що це стосується офшорних вітрових електростанцій або газопроводів.

"Давайте не будемо обманювати себе (...) Балтика, можливо, стане місцем – як сьогодні східний кордон Польщі – постійної гібридної конфронтації", – сказав він. Він визнав, що слово "гібридний" не зовсім правильне, якщо хтось просто "посилає підрозділи для знищення інфраструктури".

"Це відверта агресія, спрямована на речі, що стосуються нашої безпеки, а не лише енергетики", – сказав Туск.

Нагадаємо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.