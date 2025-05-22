Туск: Балтика может стать местом постоянной конфронтации, как восточная граница

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что инциденты с участием российских диверсантов будут становиться чаще и Балтийское море в будущем может стать местом постоянной конфронтации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В среду премьер-министр сообщил, что подсанкционный российский корабль из "теневого флота" совершал подозрительные маневры у кабеля, соединяющего Польшу со Швецией, но поплыл обратно в российский порт после успешного вмешательства польских военных.

В четверг утром глава правительства принял участие в брифинге с командованием ВМС в Центре морских операций в Гдыне, где поблагодарил всех, кто участвовал в операции.

"Я очень доволен, что очень эффективным, незаметным способом нам удалось отвлечь корабль от некоторых кинетических действий, которые могли бы вызвать повреждение силового кабеля", – сказал он.

"Мы все еще расследуем, были ли заложены какие-то заряды, понятно, что это нужно очень тщательно проверить", – отметил Туск. Он добавил, что пока никаких угрожающих сигналов нет.

В то же время глава правительства подчеркнул, что стоить быть сознательными того, что инциденты с российскими диверсантами могут повторяться с большей интенсивностью в будущем. "С этим пересекается наша деятельность, то есть очень серьезные инвестиции – на суше и в море", – сказал он, добавив, что это касается офшорных ветровых электростанций или газопроводов.

"Давайте не будем обманывать себя (...) Балтика, возможно, станет местом – как сегодня восточная граница Польши – постоянной гибридной конфронтации", – сказал он. Он признал, что слово "гибридный" не совсем правильное, если кто-то просто "посылает подразделения для уничтожения инфраструктуры".

"Это откровенная агрессия, направленная на вещи, касающиеся нашей безопасности, а не только энергетики", – сказал Туск.

Напомним, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.