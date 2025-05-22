Лідер республіканців у Сенаті підтримує примус Росії до миру санкціями

Голова республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун заявив, що сенатори готові посилити санкції проти Росії, якщо вона не зробить "серйозну пропозицію про негайне припинення вогню" в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Axios.

Під час спілкування з журналістами в четвер топпосадовець Республіканської партії заявив, що Сенат готовий ухвалити двопартійний законопроєкт, який дозволить ввести нові санкції проти Росії.

"Якщо Росія не готова до серйозної дипломатії, Сенат буде працювати з адміністрацією Трампа над розглядом додаткових санкцій, щоб змусити Путіна почати переговори", – заявив Тун.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін своєю чергою спрогнозувала, що розгляд санкційного законопроєкту може відбутись "наступного тижня".

"Ми маємо чітко дати зрозуміти Владіміру Путіну, що ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вирішити питання війни в Україні", – заявила вона.

Раніше сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроект, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від переговорів з Україною.

Законопроєкт також передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Попередню погрозу про готовність вдарити санкціями Грем і Блюменталь опублікували після перемовин української і російської делегацій у Стамбулі.

За даними одного зі свіжих опитувань, майже 60% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним.