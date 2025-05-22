Лидер республиканцев в Сенате поддерживает принуждение России к миру санкциями

Глава республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что сенаторы готовы усилить санкции против России, если она не сделает "серьезное предложение о немедленном прекращении огня" в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Axios.

Во время общения с журналистами в четверг топ-чиновник Республиканской партии заявил, что Сенат готов принять двухпартийный законопроект, который позволит ввести новые санкции против России.

"Если Россия не готова к серьезной дипломатии, Сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры", – заявил Тун.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин, в свою очередь, спрогнозировала, что рассмотрение санкционного законопроекта может состояться "на следующей неделе".

"Мы должны четко дать понять Владимиру Путину, что мы будем усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и решить вопрос войны в Украине", – заявила она.

Ранее сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России, если Путин откажется от переговоров с Украиной.

Законопроект также предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Предварительную угрозу о готовности наложить санкции Грем и Блюменталь опубликовали после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

По данным одного из свежих опросов, почти 60% американцев считают, что Трамп недостаточно жесток с Путиным.