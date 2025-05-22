135-метровий контейнеровоз ледь не вʼїхав у будинок норвежця

Неподалік норвезького міста Трондгейм вантажне судно NCL Salten сіло на мілину, наїхавши на двір місцевого жителя Йохана Хельберга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

135-метровий контейнеровоз NCL Salten сів на мілину рано-вранці в четвер після входу у Тронгейм-фйорд на шляху до міста Оркангер на заході Норвегії.

Судно, що рухалося зі швидкістю приблизно 30 км/год, прямувало просто до берега і наїхало на сад Хельберга, ледь не зачепивши його будинок.

Фото: Joanne Fielder

Чоловік розповів The Guardian, що прокинувся від дзвінка сусіда у двері, який помітив рух контейнеровоза.

"Я підійшов до вікна і був дуже здивований, побачивши велике судно. Мені довелося нахилити голову, щоб побачити його верхню частину. Це було так нереально", – сказав норвежець.

Фото: Joanne Fielder

На борту NCL Salten, зареєстрованого на Кіпрі, перебували 16 членів екіпажу, зокрема норвежці, литовці, українці та росіяни. Про постраждалих не повідомлялося.

Поліція Норвегії заявила, що розслідує інцидент і встановила особу одного підозрюваного на борту судна. Серед версій – технічна несправність і людський фактор.

Минулого року ми розповідали, як двоє людей, які почали тонути в автомобілі Tesla в Осло-фйорді, що на південному сході Норвегії, врятувались завдяки плавучій сауні.