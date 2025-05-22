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135-метровый контейнеровоз едва не въехал в дом норвежца

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Новости — Четверг, 22 мая 2025, 22:24 — Олег Павлюк

Недалеко от норвежского города Тронхейм грузовое судно NCL Salten село на мель, наехав на двор местного жителя Йохана Хельберга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

135-метровый контейнеровоз NCL Salten сел на мель рано утром в четверг после входа в Тронгейм-фьорд по пути в город Оркангер на западе Норвегии.

Судно, которое двигалось со скоростью примерно 30 км/ч, направлялось прямо к берегу и наехало на сад Хельберга, едва не задев его дом.

 
Фото: Joanne Fielder

Мужчина рассказал The Guardian, что проснулся от звонка соседа в дверь, который заметил движение контейнеровоза.

"Я подошел к окну и был очень удивлен, увидев большое судно. Мне пришлось наклонить голову, чтобы увидеть его верхнюю часть. Это было так нереально", – сказал норвежец.

 
Фото: Joanne Fielder

На борту NCL Salten, зарегистрированного на Кипре, находились 16 членов экипажа, в том числе норвежцы, литовцы, украинцы и россияне. О пострадавших не сообщалось.

Полиция Норвегии заявила, что расследует инцидент и установила личность одного подозреваемого на борту судна. Среди версий – техническая неисправность и человеческий фактор.

В прошлом году мы рассказывали, как двое людей, которые начали тонуть в автомобиле Tesla в Осло-фьорде, что на юго-востоке Норвегии, спаслись благодаря плавучей сауне.

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