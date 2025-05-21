Стали відомі нові деталі нападу з ножем у фінській школі

Хлопець, що накинувся з ножем на учнів у фінській школі, є 16-річним учнем, а постраждалі – 15-річні дівчата.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Напад з ножем у школі містечка Пірккала під Тампере, про який повідомили у вівторок, скоїв 16-річний учень закладу. Троє постраждалих від його дій – 15-річні учениці, загрози для їхнього життя немає.

Вік хлопця поліція офіційно підтвердила на вечірній пресконференції.

Нападник після свого вчинку вибіг зі школи, його наздогнали і затримали поруч на ринку вісім хвилин потому. Допит провели того ж дня.

Інцидент розслідують як три замахи на вбивство, хоча кваліфікація ще може змінитися.

Слідчі ознайомилися з маніфестом, який нападник опублікував у соцмережах перед своїм вчинком. На підставі того вважають, що хлопець умисно обрав для нападу дівчат. У тексті він, серед іншого, писав, що не має друзів. Чи мав він якусь образу саме на цих учениць, поки невідомо.

Школа у середу розпочала заняття у звичайному режимі, проте на території чергує група співробітників охоронної фірми.

Попередній резонансний напад у школі в Фінляндії стався навесні 2024 року – 12-річний хлопець відкрив вогонь по своїх однокласниках, одна дитина загинула і двоє отримали поранення.

Нападник використав зареєстровану зброю близького родича. Згодом з’ясувалось, що він потерпав від цькування з боку однокласників.