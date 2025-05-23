В Берлине задержали 13-летнего подростка, который ударил одноклассника ножом

13-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на одноклассника в школе в берлинском районе Шпандау накануне, задержали в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Подростка, подозреваемого в нападении с ножом, полицейские нашли в районе "старого города" Шпандау. Парень задержан и в ближайшее время будет направлен на освидетельствование.

Правоохранители накануне обратились к общественности с просьбой помочь в поиске 13-летнего подростка, который ударил одноклассника ножом в раздевалке и скрылся.

Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба детей являются гражданами Германии.

"Нет никаких данных о том, почему он (задержанный. – Ред.) это сделал. Он просто внезапно ударил ножом и сбежал", – сообщил ранее представитель полиции Шпандау.

Из-за юного возраста задержанному не грозит наказание и он не будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее на этой неделе стало известно о нападении в школе в финском городе Тампере на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний подросток.