У Берліні 13-річний учень ударив ножем однокласника, його розшукують

У берлінському адміністративному районі Шпандау вранці в четвер виявили тяжко пораненого 12-річного учня – за підозрою в нападі розшукується його 13-річний однокласник.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Focus.

13-річний підліток, за попередніми даними, напав з ножем на 12-річного однокласника. Пораненого учня доставили до лікарні на операцію, повідомив речник поліції Берліна Мартін Гальвег.

Як повідомила Focus учениця школи, нападник і жертва навчаються в одному класі. Між ними сталась сварка в роздягальні, після якої 12-річний постраждалий вибіг у крові.

Його знайшли на території початкової школи Шпандау, після чого вчителі викликали поліцію та рятувальників.

Тим часом нападник кинув шкільний рюкзак і втік. Для його пошуків залучили поліцейських собак і вертольоти.

Як уточнив Гальвег, оскільки підозрюваний шестикласник є дитиною, подальше кримінальне розслідування не проводитиметься. Але після затримання 13-річного допитають, аби зʼясувати всі обставини нападу.

Раніше цього тижня стало відомо про напад у школі у фінському місті Тампере на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний підліток.