У Франції заявили, що нові погрози Трампа тарифами "анітрохи не допомагають"

Франція після погроз президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи проти Європейського Союзу заявила, що готова відповісти в разі ескалації торгової війни.

Про це заявив міністр-делегат у справах торгівлі уряду Франції Лоран Сен-Мартен на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сен-Мартена, нові погрози Трампа щодо підвищення митних тарифів "анітрохи не допомагають у період переговорів між Європейським Союзом та Сполученими Штатами".

"Ми дотримуємося тієї ж лінії: деескалація, але готові відповісти", – уточнив він.

Les nouvelles menaces de hausses de droits de douane de D. Trump n’aident en rien pendant la période de négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis.



Nous gardons la même ligne : la désescalade mais sommes prêts à répondre.



Je serai à 19h sur @BFMTV pour en parler. – Laurent Saint-Martin (@LaurentSMartin) May 23, 2025

У пʼятницю президент США заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, аргументуючи це несправедливою торговельною політикою ЄС.

Ця погроза пролунала попри те, що торговельні переговори між Брюсселем і Вашингтоном тривають.

Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.