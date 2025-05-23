ЄС та США поспілкуються щодо тарифів 23 травня

Головний торговельний представник Європейського Союзу Марош Шефчович проведе телефонну розмову зі своїм американським колегою Джеймісоном Гріром.

Про це повідомив речник Європейської комісії, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Шефчович планує поспілкуватися із Гріром 23 травня, щоб оцінити перебіг переговорів щодо тарифів.

Розмова очікується у другій половині дня на тлі песимізму в Брюсселі щодо швидкого прогресу в перемовинах.

За даними агентства, раніше цього тижня ЄС передав США оновлений документ з пропозиціями щодо міжнародних трудових прав, екологічних стандартів, економічної безпеки, а також поступового зниження тарифів до нуля з обох сторін – на несуттєві сільськогосподарські та промислові товари.

Пропозиція також передбачає взаємні інвестиції та стратегічні закупівлі в сферах енергетики, штучного інтелекту та цифрової інфраструктури.

Останній варіант документа ЄС також охоплює такі сфери, як стандарти на продукти харчування та агропродукцію, угоди про взаємне визнання, державні закупівлі, цифрову торгівлю, а також правила походження товарів з метою захисту взаємних інтересів.

У документі також ідеться про співпрацю у вирішенні спільних викликів: контроль за експортом та перевірки інвестицій, боротьба з надлишковими потужностями у галузях сталі, фармацевтики, автомобілебудування і виробництва напівпровідників, конкуренція в цивільній авіації та спільний ринок критично важливої сировини.

Документ передбачає також можливість конкретних заяв щодо закупівель і інвестицій.

Раніше у квітні американський президент Дональд Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.

12 травня Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

А міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з ЄС, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".