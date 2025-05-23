Збройні сили Нідерландів відстають від цільових показників рекрутингу

Хоча в Нідерландах зросла кількість охочих служити у війську, нинішні показники ще не є достатніми для запланованого збільшення чисельності збройних сил країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Trouw.

У 2024 році, за даними Міністерства оборони Нідерландів, до лав збройних сил приєднались понад 4300 військовослужбовців та цивільних.

Водночас темпи рекрутингу залишаються недостатніми для досягнення мети до 2030 року досягти чисельності Збройних сил Нідерланлів у 100 тисяч людей.

Незважаючи на рекламні кампанії на телебаченні, радіо та в інтернеті, спрямовані на заохочення громадян Нідерландів до вступу на військову службу, нестача кадрів залишається гострою проблемою, пише Trouw.

Серед іншого, понад 20% посад професійних військовослужбовців залишаються вакантними, а набір резервістів значно відстає від запланованих показників.

До 2030 року Міністерство оборони Нідерландів планує збільшити чисельність резервістів до 20 тисяч, тоді як зараз їх у країні налічується близько 8000.

Проблемою в нідерландських збройних силах є також утримання військовослужбовців: у 2024-му одночасно з прийняттям понад 4300 військових і цивільних до армії понад 3000 залишили службу, не рахуючи ще понад 1000 резервістів.

Найпоширенішою причиною звільнень є складність поєднання військових обов'язків і поїздок з сімейним життям, особливо для тих, хто має маленьких дітей і не може пристосуватися до життя в казармі та частих військових навчань.

На початку року зʼясувалось, що нідерландці починають більше підтримувати ідею запровадити обовʼязковий призов в армію – водночас понад половина тих, хто йому може підлягати, буде ухилятись від служби.