У Нідерландах зросла підтримка обовʼязкового військового призову

Нідерландці починають більше підтримувати ідею запровадити обовʼязковий призов в армію, водночас понад половина тих, хто йому може підлягати, буде ухилятись від служби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування EenVandaag.

Якщо у 2024 році за відновлення строкової служби з обов'язковою явкою виступали 44% респондентів, у новому опитуванні такий крок підтримують 58%.

Причиною підтримки обовʼязкового призову нідерландці найчастіше називали "все більшу загрозу" з боку Росії і невизначеність щодо ставлення Дональда Трампа до НАТО.

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"Наївно думати, що без хорошої оборони у нас не буде проблем з Росією, або що інші країни вирішать їх", – цитує EenVandaag один з учасників.

Серед нідерландців, які підлягатимуть обовʼязковій службі в армії, за такий крок виступає менше половини – 44%.

Коли йдеться про готовність стати до зброї в кризовій ситуації, серед придатних до служби в Нідерландах (від повноліття і до 45 років) п'ята частина (20%) була б готова зробити це, якби отримала повістку.

Третина (35%) молоді хотіли б допомогти в армії, якщо її призвуть, але лише не на бойовій посаді, наприклад медсестри, механіка чи ІТ-спеціаліста. 40% опитаних зізнались, що взагалі б не хотіли прийти за повісткою.

Якби обовʼязковий призов у Нідерландах оголосили просто зараз, 54% респондентів спробували б ухилитися від неї – приміром, на основі релігійних переконань або з політичних міркувань.

"Можливо, це егоїстично, але чому я маю жертвувати собою, щоб воювати на фронті, якщо я вважаю, що війна ніколи не є рішенням? На війні є лише ті, хто програв", – наводить EenVandaag слова одного з них.

У Нідерландах досі існує військова служба для чоловіків у віці 17-45 років та для жінок у віці від 17 до 23 років. Однак з 1997 року обов'язкова явка до армії була призупинена: ті, хто отримав повістку у 17 років, можуть не з'являтися за нею.

Нагадаємо, в Литві з початку 2025 року стартував обовʼязковий призов до армії для юнаків віком 18-22 років.

Аналогічні міркування лунають і в інших країнах Європи.