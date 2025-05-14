Армія Нідерландів підвищує рівень готовності через "зростання загроз"

Міністерство оборони Нідерландів оголосило у середу, що підвищує рівень готовності збройних сил країни з A до A+ через "зростання загроз" в Європі.

Відповідну заяву оборонного відомства Нідерландів наводить "Європейська правда".

Міністерство оборони вже поінформувало про це рішення парламент країни.

Рівень готовності A+ означає додаткові заходи безпеки. Міністерство оборони просить персонал бути особливо уважним до підозрілих осіб, автомобілів, посилок і дронів і негайно повідомляти про підозрілі ситуації.

Командуванню також доручено донести інформацію про підвищення рівня готовності до відома своїх підлеглих. Усі мають дотримуватися цих заходів.

Причиною підвищення рівня готовності є аналіз загроз, проведений розвідувальним відомством MIVD. Це підвищення також пов'язане з посиленням загроз в Європі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збройні сили Нідерландів перебувають в стані підвищеної готовності А (Альфа).

Стани підвищеної готовності базується на стандартах НАТО. Це означає, що на додаток до основних заходів безпеки вживаються додаткові заходи. Чим вища загроза, тим суворіші заходи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф бачить ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи.

Тим часом розвідка Нідерландів раніше попереджала, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив нідерландського суспільства та інших єврпейських держав, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.