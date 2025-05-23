Вооруженные силы Нидерландов отстают от целевых показателей рекрутинга

Хотя в Нидерландах выросло количество желающих служить в армии, нынешние показатели еще не являются достаточными для запланированного увеличения численности вооруженных сил страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Trouw.

В 2024 году, по данным Министерства обороны Нидерландов, в ряды вооруженных сил вступили более 4300 военнослужащих и гражданских лиц.

В то же время темпы рекрутинга остаются недостаточными для достижения цели к 2030 году достичь численности Вооруженных сил Нидерландов в 100 тысяч человек.

Несмотря на рекламные кампании на телевидении, радио и в интернете, направленные на поощрение граждан Нидерландов к поступлению на военную службу, нехватка кадров остается острой проблемой, пишет Trouw.

Среди прочего, более 20% должностей профессиональных военнослужащих остаются вакантными, а набор резервистов значительно отстает от запланированных показателей.

К 2030 году Министерство обороны Нидерландов планирует увеличить численность резервистов до 20 тысяч, тогда как сейчас их в стране насчитывается около 8000.

Проблемой в нидерландских вооруженных силах является также удержание военнослужащих: в 2024 году одновременно с принятием более 4300 военных и гражданских в армию более 3000 покинули службу, не считая еще более 1000 резервистов.

Наиболее распространенной причиной увольнений является сложность совмещения военных обязанностей и поездок с семейной жизнью, особенно для тех, кто имеет маленьких детей и не может приспособиться к жизни в казарме и частым военным учениям.

В начале года выяснилось, что голландцы начинают больше поддерживать идею введения обязательного призыва в армию – при этом более половины тех, кто может подлежать призыву, будет уклоняться от службы.