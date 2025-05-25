Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав, що Україні обіцяли Taurus і нищівні санкції проти РФ

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс після чергової масованої ракетної атаки РФ на Україну із сарказмом нагадав про обіцянки нового канцлера Німеччини передати Україні Taurus, а західних країн – запровадити жорсткі санкції проти РФ.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс, який завжди жорстко висловлюється стосовно російської агресії проти України, у своєму повідомленні не стримав сарказму. Він опублікував повідомлення у неділю, після ночі масштабного повітряного удару РФ по українських містах та селах.

"Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую", – зазначив колишній очільник МЗС Литви.

Hello, sorry to disturb you, but have you heard anything about Taurus and those crippling sanctions? Let me know, thanks. – Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 25, 2025

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц до приходу до влади критикував свого попередника Олафа Шольца за відмову поставити Україні ракети Taurus. Він навіть закликав висунути Владіміру Путіну ультиматум: мовляв, якщо протягом 24 годин він не зупинить вогонь проти України, то Київ отримає ракети.

Після приходу до влади Мерц змінив риторику та оголосив, що потенційне рішення щодо ракет буде узгоджене спільно з союзниками. Мерц також заявив, що не хоче більше публічно говорити про надання Україні конкретних систем озброєння.

Додамо, під час візиту до Києва 10 травня лідери Франції, Британії, Польщі та Німеччини заявили, що вимагають від РФ з 12 травня припинити вогонь на довготривалий період, а якщо вона відмовиться, то будуть введені масовані санкції.

Але згодм увага світу переключилась на мирні перемовини у Стамбулі, які не призвели до суттєвих результатів, і про ультиматум європейських лідерів перестали говорити.

У Сенаті США регулярно погрожують Росії руйнівними санкціями за відмову від миру, але до реальних нових обмежень не дійшло.