Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав, що Україні обіцяли Taurus і нищівні санкції проти РФ

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс після чергової масованої ракетної атаки РФ на Україну із сарказмом нагадав про обіцянки нового канцлера Німеччини передати Україні Taurus, а західних країн – запровадити жорсткі санкції проти РФ.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс, який завжди жорстко висловлюється стосовно російської агресії проти України, у своєму повідомленні не стримав сарказму. Він опублікував повідомлення у неділю, після ночі масштабного повітряного удару РФ по українських містах та селах.

"Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую", – зазначив колишній очільник МЗС Литви.

Hello, sorry to disturb you, but have you heard anything about Taurus and those crippling sanctions? Let me know, thanks.