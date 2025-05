Экс-глава МИД Литвы саркастически напомнил, что Украине обещали Taurus и санкции против РФ

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис после очередной массированной ракетной атаки РФ на Украину с сарказмом напомнил об обещаниях нового канцлера Германии передать Украине Taurus, а западных стран – ввести жесткие санкции против РФ.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис, который всегда жестко высказывается в отношении российской агрессии против Украины, в своем сообщении не сдержал сарказма. Он опубликовал сообщение в воскресенье, после ночи масштабного воздушного удара РФ по украинским городам и селам.

"Здравствуйте, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо", – отметил бывший глава МИД Литвы.

Hello, sorry to disturb you, but have you heard anything about Taurus and those crippling sanctions? Let me know, thanks.