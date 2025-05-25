Экс-глава МИД Литвы саркастически напомнил, что Украине обещали Taurus и санкции против РФ

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис после очередной массированной ракетной атаки РФ на Украину с сарказмом напомнил об обещаниях нового канцлера Германии передать Украине Taurus, а западных стран – ввести жесткие санкции против РФ.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис, который всегда жестко высказывается в отношении российской агрессии против Украины, в своем сообщении не сдержал сарказма. Он опубликовал сообщение в воскресенье, после ночи масштабного воздушного удара РФ по украинским городам и селам.

"Здравствуйте, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо", – отметил бывший глава МИД Литвы.

Hello, sorry to disturb you, but have you heard anything about Taurus and those crippling sanctions? Let me know, thanks. – Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 25, 2025

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц до прихода к власти критиковал своего предшественника Олафа Шольца за отказ поставить Украине ракеты Taurus. Он даже призвал предъявить Владимиру Путину ультиматум: мол, если в течение 24 часов он не остановит огонь против Украины, то Киев получит ракеты.

После прихода к власти Мерц изменил риторику и объявил, что потенциальное решение по ракетам будет согласовано совместно с союзниками. Мерц также заявил, что не хочет больше публично говорить о предоставлении Украине конкретных систем вооружения.

Добавим, что во время визита в Киев 10 мая лидеры Франции, Великобритании, Польши и Германии заявили, что требуют от РФ с 12 мая прекратить огонь на длительный период, а если она откажется, то будут введены массированные санкции.

Но затем внимание мира переключилось на мирные переговоры в Стамбуле, которые не привели к существенным результатам, и об ультиматуме европейских лидеров перестали говорить.

В Сенате США регулярно угрожают России разрушительными санкциями за отказ от мира, но до реальных новых ограничений не дошло.