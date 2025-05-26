Більшість німців, яким потрібно їздити на роботу, користуються для цього приватними авто – ця цифра з 2020 року майже не знизилася.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такі дані зібрав Федеральний офіс статистики.

Переважна більшість німців добираються на роботу приватним автомобілем. Станом на 2024 рік таку відповідь дали 65% опитаних – майже стільки ж, як у 2020 році (68%).

Громадським транспортом найчастіше їдуть 16%, що на два пункти більше, ніж п’ять років тому. Це зростання пов’язують у тому числі із запровадженням спеціального проїзного квитка у 2023 році, вартість якого багато роботодавців частково чи повністю компенсували.

Кількість тих, хто регулярно їздить на роботу велосипедом, не змінилась і залишається на рівні 10%. Пішки ходять 7% – на один пункт більше, ніж п’ять років тому.

У більшості людей, 70%, дорога на роботу займає менш як пів години – незалежно від того, який транспорт вони використовують. Чверть витрачають на дорогу в один бік від 30 хвилин, але менше години, і лише 6% – більше як годину в один бік.

За менш як 5 км від роботи проживають лише 6%, за 5-10 км – 22%, за 10-25 км – майже 30%. 15% їздять на відстані до 50 кілометрів, і 5% – ще більші.

Нагадаємо, влада Парижа за останні роки запровадила серію стимулів для того, щоб "пересадити" містян на громадський транспорт або велосипеди та зменшити шум і забруднення від автомобільного транспорту.

Зокрема, на окружній Парижа знизили максимальну швидкість до 50 км/год. Також парижани на референдумі підтримали потрійну плату за паркування позашляховиків.