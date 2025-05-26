Большинство немцев, которым нужно ездить на работу, пользуются для этого частными автомобилями – эта цифра с 2020 года почти не снизилась.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такие данные собрал Федеральный офис статистики.

Подавляющее большинство немцев добираются на работу на частном автомобиле. По состоянию на 2024 год такой ответ дали 65% опрошенных – почти столько же, как в 2020 году (68%).

Общественным транспортом чаще всего едут 16%, что на два пункта больше, чем пять лет назад. Этот рост связывают в том числе с введением специального проездного билета в 2023 году, стоимость которого многие работодатели частично или полностью компенсировали.

Количество тех, кто регулярно ездит на работу на велосипеде, не изменилось и остается на уровне 10%. Пешком ходят 7% – на один пункт больше, чем пять лет назад.

У большинства людей, 70%, дорога на работу занимает менее получаса – независимо от того, какой транспорт они используют. Четверть тратят на дорогу в одну сторону от 30 минут, но менее часа, и только 6% – более часа в одну сторону.

В менее чем 5 км от работы проживают лишь 6%, в 5-10 км – 22%, в 10-25 км – почти 30%. 15% ездят на расстоянии до 50 километров, и 5% – еще больше.

Напомним, власти Парижа за последние годы ввели серию стимулов для того, чтобы "пересадить" горожан на общественный транспорт или велосипеды и уменьшить шум и загрязнение от автомобильного транспорта.

В частности, на окружной Парижа снизили максимальную скорость до 50 км/ч. Также парижане на референдуме поддержали тройную плату за парковку внедорожников.