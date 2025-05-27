Британія спрямує $3 млрд прибутків від заморожених росактивів на посилення оборони України

Міністерство оборони Великої Британії, Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціатив Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на озброєння та ремонт техніки для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



"Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", – зазначив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.



Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 рр. Україна отримає 3 млрд доларів. Кошти буде спрямовано на: закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва; ремонт та обслуговування військової техніки; реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній; закупівлю інших критично важливих матеріалів включно з продукцією українського виробництва.



"Українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дає змогу використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК", – зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.



Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

У травні Європейська комісія здійснила виплату четвертого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration ("Надзвичайного кредиту на підтримку України") – ERA, яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.