Британия направит $3 млрд доходов от замороженных росактивов на усиление обороны Украины

Министерство обороны Великобритании, Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности подписали проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициатив Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на вооружение и ремонт техники для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхприбыли с российских активов направляются на усиление украинской обороны – как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту", – отметил первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Согласно договоренности, в течение 2025-2026 гг. Украина получит 3 млрд долларов. Средства будут направлены на закупку оборонной продукции иностранного производства; ремонт и обслуживание военной техники; реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний; закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

"Украинские предприятия имеют возможности на 35 млрд долларов, но дефицит средств не позволяет использовать их на полную. Поэтому привлечение сверхприбылей от замороженных российских активов станет значительным усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского ОПК", – отметил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В мае Европейская комиссия осуществила выплату четвертого транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration ("Чрезвычайного кредита в поддержку Украины") – ERA, которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.