Банк Ради Європи кредитує в Україні житло для ВПО на 50 млн євро

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи підписали кредитну угоду на суму 50 мільйонів євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомили "Європейській правді" у Раді Європи.

Угоду підписали віцепрем'єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова ради директорів Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

В рамках нового проєкту буде надано понад 1100 пільгових іпотечних кредитів для сімей ВПО. Умови іпотеки включають фіксовану процентну ставку 3%, термін погашення до 30 років та подачу заявки через портал "Дія". Програма вже продемонструвала свою привабливість: наразі у списку кандидатів на отримання кредиту перебуває понад 35 тисяч сімей.

"Це важливий етап у нашому партнерстві з Банком розвитку Ради Європи. Завдяки цим коштам ми зможемо забезпечити житлом ще більше сімей, які втратили свої домівки. Україна зобов'язується використовувати кожне євро прозоро, відповідально та з чіткими результатами для людей", – сказав Олексій Кулеба.

"Ця нова угода є ще однією важливою віхою в успішній співпраці між банком та українською владою. Разом ми прагнемо забезпечити доступ до житла для людей, переміщених війною, допомагаючи їм отримати доступ до безпечного, стабільного житла в рамках ширших зусиль України з відновлення", – сказав Монтічеллі.

Майбутня співпраця між Банком розвитку Ради Європи та Україною включатиме спеціальні програми житлового кредитування для різних груп громадян, які постраждали від війни, включаючи ветеранів війни. Усі ініціативи ґрунтуються на моделі міцного партнерства між міжнародними інституціями, урядом та громадами – з однією спільною метою: гідне життя для кожного громадянина України.

Це вже друга позика банку на підтримку житлового сектору України. Перша, на загальну суму 100 млн євро, була підписана у 2024 році та передбачала компенсацію за зруйноване житло через житлові сертифікати. На сьогодні за цією схемою понад 7 600 українців вже отримали житло.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Україна працює над тим, щоб Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, міг приймати заяви за всіма 45 категоріями до кінця 2025 року.