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Банк Совета Европы кредитует в Украине жилье для ВПЛ на 50 млн евро

Новости — Вторник, 27 мая 2025, 12:51 — Иванна Костина

Правительство Украины и Банк развития Совета Европы подписали кредитное соглашение на сумму 50 млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщили "Европейской правде" в Совете Европы.

Соглашение подписали вице-премьер по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и председатель совета директоров Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.

В рамках нового проекта будет предоставлено более 1100 льготных ипотечных кредитов для семей ВПЛ. Условия ипотеки включают фиксированную процентную ставку 3%, срок погашения до 30 лет и подачу заявки через портал "Дія". Программа уже продемонстрировала свою привлекательность: на данный момент в списке кандидатов на получение кредита находится более 35 тысяч семей.

"Это важный этап в нашем партнерстве с Банком развития Совета Европы. Благодаря этим средствам мы сможем обеспечить жильем еще больше семей, которые потеряли свои дома. Украина обязуется использовать каждый евро прозрачно, ответственно и с четкими результатами для людей", – сказал Алексей Кулеба.

"Это новое соглашение является еще одним важным этапом в успешном сотрудничестве между банком и украинской властью. Вместе мы стремимся обеспечить доступ к жилью для людей, перемещенных войной, помогая им получить доступ к безопасному, стабильному жилью в рамках более широких усилий Украины по восстановлению", – сказал Монтичелли.

Будущее сотрудничество между Банком развития Совета Европы и Украиной будет включать специальные программы жилищного кредитования для различных групп граждан, пострадавших от войны, включая ветеранов войны. Все инициативы основаны на модели прочного партнерства между международными институтами, правительством и общинами – с одной общей целью: достойная жизнь для каждого гражданина Украины.

Это уже второй кредит банка на поддержку жилищного сектора Украины. Первый, на общую сумму 100 млн евро, был подписан в 2024 году и предусматривал компенсацию за разрушенное жилье через жилищные сертификаты. На сегодняшний день по этой схеме более 7 600 украинцев уже получили жилье.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Украина работает над тем, чтобы Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, мог принимать заявления по всем 45 категориям до конца 2025 года.

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Совет Европы Война с РФ
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