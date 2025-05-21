В уряді хочуть, аби Реєстр збитків до кінця 2025-го приймав заяви за всіма категоріями

Україна працює над тим, щоб Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, міг приймати заяви за всіма 45 категоріями до кінця 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на засіданні уряду 21 травня сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що Україна працює над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини, зокрема й шляхом виплати компенсацій за завдану шкоду.

Він нагадав про роботу Міжнародного реєстру збитків, куди вже надійшли понад 27,5 тисячі заяв від громадян України.

"Наразі є можливість подавати такі заяви за десятьма категоріями збитків. Зокрема, за пошкодження чи знищення нерухомості, за тілесні ушкодження, смерть рідних та близьких, катування, позбавлення свободи", – перелічив глава уряду.

За словами Шмигаля, Київ працює над тим, аби до кінця року "були відкриті всі 45 категорій Реєстру збитків".

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.