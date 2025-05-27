Ультраправі Румунії вимагають вибачень від нового президента

У румунській ультраправій партії AUR заявили, що відмовляються брати участь у консультаціях із новообраним президентом Нікушором Даном, поки він не перепросить за свої слова під час виборчої кампанії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У листі до Нікушора Дана, надісланому у вівторок, віцепрезидент AUR Дан Танаса вимагає вибачень за те, що румунський президент під час кампанії обіцяв співпрацювати "лише з певними парламентськими партіями, навмисно виключаючи формування, які отримали довіру мільйонів румунських громадян".

"Від імені мільйонів румунів, які прагнуть реальних, глибоких і незворотних змін у політичному житті країни, ми публічно вимагаємо від вас вибачень за упереджені та глибоко недемократичні заяви, зроблені під час виборчої кампанії, як кандидата на найвищу посаду в державі", – вважає Танаса.

У разі відмови від вибачень віцеголова AUR – партії, чий очільник Джордже Сіміон програв Дану у другому турі президентських виборів, – погрожує відмовою від участі в консультаціях щодо економічної та політичної ситуації в Румунії.

Згідно з офіційним розкладом президента Румунії, в середу він проведе неформальні консультації з представниками AUR, як і рештою партій, представлених у парламенті Румунії.

Напередодні, 26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.