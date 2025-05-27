Президент Румунії анонсував неформальні дискусії про формування нового уряду

Новий президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що в середу розпочне "неформальні" переговори в палаці Котрочень з парламентськими партіями з метою формування нового уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Дан розповів, що на середу вже розписаний графік з 9:00 до 20:00, на кожну партію буде виділено по півтори години.

"Я говорив з лідерами телефоном, і сьогодні команда адміністрації надішле офіційне повідомлення", – сказав Нікушор Дан журналістам, присутнім перед будинком, де він живе, у вівторок вранці, коли його запитали, чи почне він переговори з партіями.

На питання, чи призначить він прем'єр-міністра від соціал-демократів, Дан відповів: "Це перший раунд переговорів, тому вони неформальні. Навіть якщо вони будуть організовані, вони неформальні і будуть продовжуватися".

Нагадаємо, 26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

Як відомо, після першого туру президентських виборів в Румунії тодішній прем’єр Марчел Чолаку подав у відставку. Відтоді обов’язки прем’єра виконує міністр внутрішніх справ Каталін Предою.