Ультраправые Румынии требуют извинений от нового президента

В румынской ультраправой партии AUR заявили, что отказываются участвовать в консультациях с новоизбранным президентом Никушором Даном, пока он не извинится за свои слова во время избирательной кампании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В письме к Никушору Дану, отправленном во вторник, вице-президент AUR Дан Танаса требует извинений за то, что румынский президент во время кампании обещал сотрудничать "только с определенными парламентскими партиями, намеренно исключая формирования, которые получили доверие миллионов румынских граждан".

"От имени миллионов румын, которые стремятся к реальным, глубоким и необратимым изменениям в политической жизни страны, мы публично требуем от вас извинений за предвзятые и глубоко недемократические заявления, сделанные во время избирательной кампании, как кандидата на высший пост в государстве", – считает Танаса.

В случае отказа от извинений вице-председатель AUR – партии, чей лидер Джордже Симион проиграл Дану во втором туре президентских выборов, – угрожает отказом от участия в консультациях по экономической и политической ситуации в Румынии.

Согласно официальному расписанию президента Румынии, в среду он проведет неформальные консультации с представителями AUR, как и остальными партиями, представленными в парламенте Румынии.

Накануне, 26 мая, состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.