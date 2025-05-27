Екскандидата в президенти Литви після поїздки в Мінськ позбавили держнагороди

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив державної нагороди – ордену Гедиміна – колишнього кандидата в президенти Едуардаса Вайткуса після його скандальної поїздки до Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рішення виключити Вайткуса зі списку кавалерів ордена Гедиміна литовський президент ухвалив за рекомендацією Ради з державних нагород.

У 2004 році тодішній президент Литви Роландас Паксас нагородив Вайткуса Офіцерським хрестом ордена Великого князя Литовського Гедиміна.

Скандал довкола екскандидата в президенти Литви розгорівся раніше у травні, коли він відвідав Мінськ і виголосив низку антилитовських заяв – зокрема сказав, що Гітанаса Науседу обрали незаконно.

Після цього генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене доручила Департаменту поліції оцінити висловлювання колишнього кандидата в президенти.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Литви Валентин Гаврилов, якого критикували за його проросійську позицію, оголосив, що йде у відставку зі своєї посади.

Перед тим радіо LRT повідомило, що у Гаврилова був акаунт в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він ділився плейлистом, що вихваляє Радянський Союз.