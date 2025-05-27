Экс-кандидата в президенты Литвы после поездки в Минск лишили госнаграды

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственной награды – ордена Гедимина – бывшего кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса после его скандальной поездки в Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Решение исключить Вайткуса из списка кавалеров ордена Гедимина литовский президент принял по рекомендации Совета по государственным наградам.

В 2004 году тогдашний президент Литвы Роландас Паксас наградил Вайткуса Офицерским крестом ордена Великого князя Литовского Гедимина.

Скандал вокруг экс-кандидата в президенты Литвы разгорелся ранее в мае, когда он посетил Минск и выступил с рядом антилитовских заявлений – в частности, сказал, что Гитанас Науседа избран незаконно.

После этого генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене поручила Департаменту полиции оценить высказывания бывшего кандидата в президенты.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов, которого критиковали за его пророссийскую позицию, объявил, что уходит в отставку со своего поста.

Перед этим радио LRT сообщило, что у Гаврилова был аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", где он делился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.