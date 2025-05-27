Парламент Франції зробив перший крок до легалізації асистованого суїциду

Нижня палата парламенту Франції у вівторок ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить дорослим із невиліковними захворюваннями перервати життя під наглядом лікарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Законопроєкт про так званий асистований суїцид підтримали 305 депутатів Національної асамблеї Франції, проти нього висловились 199 депутатів. Далі він направляється для обговорення до Сенату.

Остаточне голосування щодо законопроєкту може зайняти кілька місяців через тривалий і складний законодавчий процес у Франції. Остаточне рішення, однак, залишається за Національною асамблеєю.

Президент Франції Емманюель Макрон на Х привітав результати голосування, назвавши їх "важливим кроком".

Асистований суїцид передбачає, що пацієнти за власним бажанням приймають смертельний напій або ліки, які були призначені лікарем тим, хто відповідає певним критеріям.

Підтриманий французькими депутатами законопроєкт передбачає право на асистований суїцид для громадян Франції віком від 18 років, невиліковну хворобу в яких підтвердила колегія лікарів.

Пацієнт сам подає запит на смертельні ліки і підтверджує його після обовʼязкового періоду роздумів. У разі схвалення лікар видає відповідний рецепт.

Обговорення щодо легалізації асистованого суїциду анонсував президент Франції Емманюель Макрон ще у 2023 році після того, як замовлене владою дослідження показало підтримку такого кроку більшість французів.

У Європі асистований суїцид наразі дозволений тільки у Швейцарії. А евтаназія (яку, на відміну від асистованого суїциду, виконують безпосередньо лікарі) законна в Нідерландах, Іспанії, Португалії, Бельгії та Люксембурзі за певних умов.

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