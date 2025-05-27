Парламент Франции сделал первый шаг к легализации ассистированного суицида

Нижняя палата парламента Франции во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит взрослым с неизлечимыми заболеваниями прервать жизнь под наблюдением врачей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Законопроект о так называемом ассистированном суициде поддержали 305 депутатов Национальной ассамблеи Франции, против него высказались 199 депутатов. Далее он направляется для обсуждения в Сенат.

Окончательное голосование по законопроекту может занять несколько месяцев из-за длительного и сложного законодательного процесса во Франции. Окончательное решение, однако, остается за Национальной ассамблеей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Х приветствовал результаты голосования, назвав их "важным шагом".

Ассистированный суицид предполагает, что пациенты по собственному желанию принимают смертельный напиток или лекарства, которые были назначены врачом тем, кто соответствует определенным критериям.

Поддержанный французскими депутатами законопроект предусматривает право на ассистированный суицид для граждан Франции в возрасте от 18 лет, неизлечимую болезнь которых подтвердила коллегия врачей.

Пациент сам подает запрос на смертельные лекарства и подтверждает его после обязательного периода размышлений. В случае одобрения врач выдает соответствующий рецепт.

Обсуждение легализации ассистированного суицида анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон еще в 2023 году после того, как заказанное властями исследование показало поддержку такого шага большинством французов.

В Европе ассистированный суицид пока разрешен только в Швейцарии. А эвтаназия (которую, в отличие от ассистированного суицида, выполняют непосредственно врачи) законна в Нидерландах, Испании, Португалии, Бельгии и Люксембурге при определенных условиях.

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