Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на Росію

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул вважає, що європейські держави повинні спільно зі США координувати дії щодо Росії, аби змусити її до якнайшвидших переговорів про мир з Україною.

Про це він заявив перед відʼїздом до США у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Під час свого візиту очільник німецького МЗС, як зазначається, "продовжить зусилля" США з пошуку дипломатичного шляху завершення війни в центрі Європи.

"Ми хочемо нарешті покласти край загибелі людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру", – наголосив Вадефул.

"Щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті розпочала серйозні переговори, ми маємо продовжувати тиск. Ми, європейці, будемо і надалі посилювати санкції, а Конгрес США також готовий до введення додаткових санкцій", – зазначив він.

Серед інших тем, які німецький міністр порушить під час візиту, будуть торговельні відносини між США та ЄС і конфлікт на Близькому Сході.

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.