У Чорногорії у квартирі росіян знайшли гроші у 8 валютах на майже 1 млн євро і поліграф

У Чорногорії під час обшуку квартири в Будві, якою користувалися двоє громадян Росії, правоохоронці виявили гроші у восьми валютах на загальну суму в еквіваленті близько мільйона євро, а також поліграф, ІТ-обладнання та засоби зв’язку.

Про це повідомляє RTCG, пише "Європейська правда".

Йдеться про двох громадян РФ віком 31 та 42 роки. Їх затримали 23 вересня на прикордонному пункті пропуску "Аеропорт Тиват" за підозрою в контрабанді та відмиванні грошей.

Після затримання правоохоронці провели обшук квартири в Будві на підставі ордера, виданого Основним судом у Которі.

Під час обшуку вилучили значну кількість ІТ-обладнання та засобів зв’язку, поліграф, а також гроші у восьми валютах. Крім євро, йдеться про валюти Росії, Сербії, Ізраїлю, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, США та Киргизстану. Загальна сума у перерахунку становить близько 1 млн євро.

фото: управління поліції Чорногорії

Також правоохоронці виявили 1120 євро, які, за їхніми підозрами, можуть бути підробленими. Усі вилучені предмети передадуть на експертизу.

Раніше, під час затримання росіян в аеропорту Тивата, у їхньому багажі знайшли 26 210 євро, 1150 ізраїльських шекелів, значну кількість незадекларованого ІТ-обладнання та ліків. Вони мали з собою загалом 19 валіз.

У поліції зазначили, що продовжують розслідування у координації з прокуратурою, Агентством національної безпеки Чорногорії та іншими структурами безпеки.

Наприкінці серпня у чорногорському місті Даниловград 30-річний росіянин Михаїл Шабунін вбив трьох осіб на стрільбищі, після чого втік.

Влітку уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян Росії.