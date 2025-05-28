Starlink і далекобійна зброя: Мерц анонсував розширення військової підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу оголосив про розширення військової допомоги Україні з боку його держави.

Про це Мерц сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує "Європейська правда".

Канцлер підтвердив, що не планує вдаватися в деталі запланованої військової допомоги, але все ж деякі розкрив.

"Можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена, і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. У зв'язку з цим хочу сказати, що ми надамо суттєву частину коштів на Starlink для України", – заявив Мерц.

Він також повідомив, що міністри оборони обох країн сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччиною далекобійних систем українського виробництва.

При цьому Мерц підкреслив, що для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї. "Україна зможе в повному обсязі себе захищати", – заявив німецький канцлер.

Президент Зеленський зі свого боку зауважив, що він радий новим домовленостям щодо спільних проєктів стосовно спільного виробництва. "Ми не будемо публічно говорити всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції у виробництво в Україні, передусім – зброї. Це виробництво дронів", – сказав він.

Зеленський пояснив, що йдеться про фінансування нових проєктів, які вже є у наявності: "Ми хочемо просто, щоб вони були у тій кількості, яка так нам потрібна. Сьогодні будуть зроблені перші кроки фінансування між нашими країнами".

У понеділок, 26 травня, канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії. Він уточнив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.