Starlink и дальнобойное оружие: Мерц анонсировал расширение военной поддержки Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, сообщает "Европейская правда".

Канцлер подтвердил, что не планирует вдаваться в детали запланированной военной помощи, но все же некоторые раскрыл.

"Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины", – заявил Мерц.

Он также сообщил, что министры обороны обеих стран сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

При этом Мерц подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия. "Украина сможет в полном объеме себя защищать", – заявил немецкий канцлер.

Президент Зеленский со своей стороны отметил, что он рад новым договоренностям по совместным проектам в области совместного производства. "Мы не будем публично говорить все детали. Но сегодня есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине, прежде всего – оружия. Это производство дронов", – сказал он.

Зеленский пояснил, что речь идет о финансировании новых проектов, которые уже есть в наличии: "Мы просто хотим, чтобы их было столько, сколько нам нужно. Сегодня будут сделаны первые шаги по финансированию между нашими странами".

В понедельник, 26 мая, канцлер Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.