Італії не сподобалась критика расизму в поліції з боку Ради Європи

Італія розкритикувала Раду Європи, яка заявила про расистську політику правоохоронців у цій країні, спрямовану проти мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Напередодні голова Комісії Ради Європи проти расизму та нетерпимості (ECRI) Бертіл Коттьє представив щорічний звіт про ситуацію в державах-членах Організації за 2025 рік.

Він окремо закликав Італію розпочати незалежне розслідування фактів, що свідчать про непропорційне переслідування поліцією іммігрантів.

За словами Коттьє, що так зване "расове профілювання" – виокремлення поліцією людей на підставі кольору шкіри, національності або релігії, є проблемою в Італії, і закликав уряд країни розібратися в цьому питанні.

У відповідь італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала слова голови ECRI, "що звинувачують італійську поліцію в расизмі, просто ганебними".

Президент Італії Серджо Маттарелла своєю чергою запросив на зустріч главу італійської поліції, "щоб підтвердити захоплення і довіру країни до своїх правоохоронців".

У грудні 2024 року італійська поліція влаштувала масштабний рейд проти групи молодих людей, які ймовірно займалися просуванням нацистських і расистських поглядів.