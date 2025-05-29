Италии не понравилась критика расизма в полиции со стороны Совета Европы

Италия раскритиковала Совет Европы, который заявил о расистской политике правоохранительных органов в этой стране, направленной против мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Накануне председатель Комиссии Совета Европы против расизма и нетерпимости (ECRI) Бертил Коттье представил ежегодный отчет о ситуации в государствах-членах Организации за 2025 год.

Он отдельно призвал Италию начать независимое расследование фактов, свидетельствующих о несоразмерном преследовании полицией иммигрантов.

По словам Коттье, так называемое "расовое профилирование" – выделение полицией людей на основании цвета кожи, национальности или религии, является проблемой в Италии, и призвал правительство страны разобраться в этом вопросе.

В ответ итальянский премьер-министр Джорджа Мелони назвала слова главы ECRI, "обвиняющие итальянскую полицию в расизме, просто позорными".

Президент Италии Серджо Маттарелла, в свою очередь, пригласил на встречу главу итальянской полиции, "чтобы подтвердить восхищение и доверие страны к своим правоохранителям".

В декабре 2024 года итальянская полиция провела масштабный рейд против группы молодых людей, которые предположительно занимались продвижением нацистских и расистских взглядов.