В Італії провели рейд проти 11 підозрюваних у пропаганді нацизму і расизму

Італійська поліція у п’ятницю 20 грудня влаштувала масштабний рейд проти групи молодих людей, які ймовірно займалися просуванням нацистських і расистських поглядів.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела у правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

У п’ятниця поліція під координацією прокуратури у Мілані влаштувала загальнонаціональний рейд проти підозрюваних. Обшуки пройшли у домівках 11 активістів віком 19-24 років.

Молодих людей звинувачують у просуванні нацистських, фашистських, расистських ідей, антисемітизмі і підбурюванні до насильницьких дій з таких мотивів.

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Група нібито вела спілкування у Telegram через чати "Триколор італійської крові" та "Фашистський дух".

Під час обшуку у юнаків знайшли прапори з нацистською символікою і примірники книги Адольфа Гітлера "Моя боротьба".

Нагадаємо, навесні в Італії стався скандал через те, що молодіжне крило партії прем’єрки Італії заскочили за фашистськими вітаннями.

А німецька ультраправа "Альтернатива для Німеччини" нібито думає про створення нової молодіжної організації, яка була б більш "партійною" і менше асоціювалася з екстремістськими ідеями.