США сподіваються, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"

Сполучені Штати сподіваються, що Україна та Росія проведуть ще один раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного тижня.

Про це на брифінгу в четвер сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Левітт попросили пояснити слова про те, що Трамп "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру Владімір Путін.

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", – відповіла вона.

Речниця Білого дому наголосила, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".

"Тож, сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", – додала Левітт.

У середу Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.