Українські військові долучаться до ходи з нагоди Дня перемоги у Британії

Українські військові у понеділок, 5 травня, візьмуть участь у військовому параді у Великій Британії, присвяченому 80-й річниці Дня перемоги у Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У британському Міністерстві оборони оголосили, що українці приєднаються до близько 1000 військовослужбовців Британії, які пройдуть маршем у центрі Лондона.

Репетиція ходи Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Це символізуватиме глобальну підтримку України в її "безперервній боротьбі за свободу проти неспровокованої, незаконної агресії Росії", вважає оборонне відомство Британії.

Репетиція ходи Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Представники Збройних Сил України, які візьмуть участь у понеділковій ході, будуть складатися з військовослужбовців, розгорнутих у Британії в межах операції "Інтерфлекс" – програми підготовки українських новобранців, що здійснюється Британією спільно з 12 країнами-партнерами.

З моменту започаткування програми "Інтерфлекс" улітку 2022 року Британія та її партнери підготували понад 54 тисячі українців до бойових дій на передовій.

День перемоги в Європі відзначається щороку 8 травня на честь офіційного прийняття союзниками капітуляції Німеччини у 1945 році.

Тим часом на 14 червня готується військовий парад у США, де планується залучити понад 6600 військових, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, можливо, кілька тисяч цивільних.