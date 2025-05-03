Украинские военные присоединятся к шествию по случаю Дня Победы в Великобритании

Украинские военные в понедельник, 5 мая, примут участие в военном параде в Великобритании, посвященном 80-й годовщине Дня Победы в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В британском Министерстве обороны объявили, что украинцы присоединятся к около 1000 военнослужащих Великобритании, которые пройдут маршем в центре Лондона.

Репетиция шествия Фото: Министерство обороны Великобритании

Это будет символизировать глобальную поддержку Украины в ее "непрерывной борьбе за свободу против неспровоцированной, незаконной агрессии России", считает оборонное ведомство Великобритании.

Репетиция шествия Фото: Министерство обороны Великобритании

Представители Вооруженных Сил Украины, которые примут участие в понедельничном шествии, будут состоять из военнослужащих, развернутых в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс" – программы подготовки украинских новобранцев, осуществляемой Великобританией совместно с 12 странами-партнерами.

С момента запуска программы "Интерфлекс" летом 2022 года Великобритания и ее партнеры подготовили более 54 тысяч украинцев к боевым действиям на передовой.

День Победы в Европе отмечается ежегодно 8 мая в честь официального принятия союзниками капитуляции Германии в 1945 году.

Между тем, на 14 июня готовится военный парад в США, где планируется задействовать более 6600 военных, не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семь оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских лиц.