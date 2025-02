До програми з підготовки українських військових у Британії приєдналась 13-та країна

Албанія стала тринадцятою країною, що приєдналася до програми Interflex з підготовки українських військових у Британії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства, пише "Європейська правда".

Міноборони Британії оголосило, що програма Interflex поповнилася ще однією країною-учасницею – Албанією.

Albania is the 13th nation to join the UK-led Operation Interflex.



🇬🇧🇦🇱🇦🇺🇨🇦🇩🇰🇫🇮🇪🇪🇽🇰🇱🇹🇳🇱🇳🇿🇳🇴🇷🇴🇸🇪



The UK and its partners will continue to #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇺🇦 pic.twitter.com/L15hdSgMJA