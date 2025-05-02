AP: у параді до дня народження Трампа можуть взяти участь 6600 військових, авіація і сім оркестрів

Армія США планує залучити до параду на честь дня народження президента Дональда Трампа понад 6600 військових, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, можливо, кілька тисяч цивільних осіб.

Про це стало відомо агентству AP, повідомляє "Європейська правда".

Документи з планування, отримані AP, датовані 29 і 30 квітня і не були оприлюднені.

В них представлений план армії з проведення давно запланованого заходу на честь 250-річчя американської армії та нещодавно доданого елемента – великого військового параду, про який Трамп давно мріяв, але проведення якого досі обговорюється.

Річниця створення армії США якраз збігається з 79-річчям Трампа, яке він відзначає 14 червня.

Хоча в документах не вказані будь-які оцінки вартості, проведення параду такого масштабу, ймовірно, обійдеться в десятки мільйонів доларів.

Витрати включатимуть перекидання військових транспортних засобів, обладнання, літаків і військ з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і розміщенням тисяч військовослужбовців.

На запитання про плани щодо параду, речник армії Стів Воррен відповів у четвер, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Початкові плани армії щодо святкування не включали парад, але минулого місяця офіційні особи підтвердили, що армія почала обговорення можливості його проведення.

Згідно з планами, у параді візьмуть участь солдати зі щонайменше 11 корпусів і дивізій з усієї країни. Серед них можуть бути батальйон Stryker із двома ротами бойових машин Stryker, танковий батальйон, піхотний батальйон із машинами Bradley, артилерійські машини Paladin, гаубиці та піхотні машини.

Також планується участь семи армійських оркестрів. Документи припускають, що серед цивільних учасників будуть історичні автомобілі та літаки, два оркестри, а також ветерани, військові училища та організації реконструкторів.

Згідно з планом, парад буде класифіковано як національний захід з особливими заходами безпеки, і відповідний запит було подано Службою національних парків, і він перебуває на розгляді.

У квітні стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня, щоб відзначити 79-й день народження президента США.

Під час свого першого терміну Трамп наказав Пентагону спланувати великий військовий парад після того, як відвідав Париж і надихнувся заходом до Дня взяття Бастилії у Франції.

Але парад скасували через вартість (92 мільйони доларів) і критику – як публічну, так і всередині адміністрації США.