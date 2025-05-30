Чинний та колишній віцепрем'єри з питань Придністров'я йдуть з уряду Молдови – будуть послами

Чинний та колишній віцепрем’єри Молдови з питань реінтеграції, які опікувались питанням Придністров’я, Олег Серебрян та Влад Кульмінський, будуть призначені послами у Туреччині та США.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Newsmaker.

Напередодні у телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що у п’ятницю парламентська комісія з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції розгляне кандидатів на посади послів Молдови в Туреччині та США. В четвер увечері інформацію підтвердив спікер парламенту Ігор Гросу в ефірі Jurnal TV.

У п’ятницю вранці видання Newsmaker повідомило, що парламентська комісія схвалила висновки щодо кандидатів на посади двох послів Молдови: Серебряна – в Туреччині, Кульмінського – у Сполучених Штатах Америки.

Серебрян має залишити уряд після трьох з половиною років повноважень, протягом яких він керував портфелем з питань реінтеграції.

Він пояснив, що його повернення до Міністерства закордонних справ є частиною циклу ротації на дипломатичній службі. У січні 2022 року Серебрян залишив МЗС, де він обіймав посаду директора Дипломатичного інституту.

Влад Кульмінський останнім часом не обіймав керівних посад в системі влади Молдови, але продовжував співпрацю з урядом і був радником прем'єра Доріна Речана, зокрема, мав кабінет на "прем'єрському" поверсі Кабміну.

За словами міністра закордонних справ Міхая Попшоя, обидва дипломати є професіоналами з великим досвідом роботи у сфері зовнішньої політики та державної політики.

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