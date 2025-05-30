Действующий и бывший вице-премьеры Молдовы по вопросам реинтеграции, которые занимались вопросом Приднестровья, Олег Серебрян и Влад Кульминский, будут назначены послами в Турции и США.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Newsmaker.

Накануне в телеграм-каналах появилась информация о том, что в пятницу парламентская комиссия по вопросам внешней политики и европейской интеграции рассмотрит кандидатов на должности послов Молдовы в Турции и США. В четверг вечером информацию подтвердил спикер парламента Игорь Гросу в эфире Jurnal TV.

В пятницу утром издание Newsmaker сообщило, что парламентская комиссия одобрила выводы относительно кандидатов на должности двух послов Молдовы: Серебряна – в Турции, Кульминского – в Соединенных Штатах Америки.

Серебрян должен покинуть правительство после трех с половиной лет полномочий, в течение которых он руководил портфелем по вопросам реинтеграции.

Он пояснил, что его возвращение в Министерство иностранных дел является частью цикла ротации на дипломатической службе. В январе 2022 года Серебрян покинул МИД, где он занимал должность директора Дипломатического института.

Влад Кульминский в последнее время не занимал руководящих должностей в системе власти Молдовы, но продолжал сотрудничество с правительством и был советником премьера Дорина Речана, в частности, имел кабинет на "премьерском" этаже Кабмина.

По словам министра иностранных дел Михая Попшоя, оба дипломата являются профессионалами с большим опытом работы в сфере внешней политики и государственной политики.

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