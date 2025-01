Каллас провела переговори з віцепрем’єром Молдови на тлі енергокризи у Придністров’ї

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас провела переговори з віцепрем’єром, очільником Бюро реінтеграції Молдови Олегом Серебряном на тлі енергетичної кризи у Придністров’ї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила речниця Єврокомісії із зовнішніх справ та безпекової політики Аніта Гіппер.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас зустрілася з молдовським віцепрем’єром та головою Бюро з реінтеграції Олегом Серебряном.

Today, HRVP @kajakallas met DPM of Moldova @OSerebrian. They discussed how Russia is weaponizing energy to destabilize Moldova at the cost of people's livelihoods.



The EU will provide €30 million to help Moldova buy and transport gas to their people. pic.twitter.com/sxA9hVwgYy

