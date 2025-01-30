Каллас провела переговори з віцепрем’єром Молдови на тлі енергокризи у Придністров’ї

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас провела переговори з віцепрем’єром, очільником Бюро реінтеграції Молдови Олегом Серебряном на тлі енергетичної кризи у Придністров’ї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила речниця Єврокомісії із зовнішніх справ та безпекової політики Аніта Гіппер.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас зустрілася з молдовським віцепрем’єром та головою Бюро з реінтеграції Олегом Серебряном.

Today, HRVP @kajakallas met DPM of Moldova @OSerebrian. They discussed how Russia is weaponizing energy to destabilize Moldova at the cost of people's livelihoods.



The EU will provide €30 million to help Moldova buy and transport gas to their people. pic.twitter.com/sxA9hVwgYy Реклама: January 30, 2025

"Вони говорили про те, як Росія використовує енергетичні питання як зброю для дестабілізації Молдови ціною добробуту людей", – зазначила речниця.

Вона нагадала, що ЄС надасть Молдові допомогу обсягом 30 млн євро для закупівлі і транспортування газу у Придністров’я.

При цьому у де-факто владі Придністров’я 28 січня заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.

Лідер Придністров’я Вадим Красносельський почав звинувачувати уряд Молдови у маніпуляціях з цільовим використанням 30 млн євро, які надасть ЄС.

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