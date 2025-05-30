У Румунії зібрався протест біля соляної копальні, якій загрожує затоплення

У Румунії десятки людей зібралися в четвер перед соляною копальнею Прайд після того, як дізналися, що туристична зона і шахта незабаром буде повністю затоплена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Люди, власники гостьових будинків, ресторанів і просто місцеві жителі, обурені тим, що ситуація дійшла до такого стану, і стверджують, що про те, що в соляній шахті є отвори, було відомо роками, але ніяких заходів для вирішення проблеми не було вжито.

Вони кричали "Забирайтеся геть" і зі сльозами на очах заявляли, що, на їхню думку, соляну шахту вже не врятувати.

Директор соляної шахти "Прайд" Себестен Юзеф намагався пояснити їм ситуацію, але люди не дали йому слова і вимагали його відставки. Він висловив надію, що соляну шахту колись вдасться повернути в експлуатацію.

Міністр навколишнього середовища Мірча Фечет заявив в ефірі Digi 24, що "на соляній шахті Прайд сталася справжня трагедія".

"Я сподіваюся, що ми знайдемо технічні рішення для порятунку соляної шахти. Там все досить складно, але я не втрачаю оптимізму. Ми знайдемо не тільки фінансові ресурси, а й особливо технічні рішення для того, щоб врятувати те, що там ще можна врятувати" – сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про те, скільки ще можна врятувати від Прайдського солерудника, він сказав, що "є фахівці, які оцінюють цю ситуацію, можливо, наразі, але там мова йде про цілу громаду, майже на 100% залежну від солерудника, чи йдеться про видобуток, чи йдеться про туризм або інші види діяльності, які пов'язані з ним. Ми повинні врятувати там не тільки соляну шахту, і таким чином ми врятуємо всю громаду".

Раніше стало відомо, що сильні повені в Румунії загрожують знищити соляну шахту Прайд, одне з найбільших соляних родовищ Європи, яке приваблює пів мільйона туристів щороку своїми вражаючими галереями, в яких розташовані парк пригод і каплиця, висічена в солі.