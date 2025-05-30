В Румынии собрался протест возле соляного рудника, которому грозит затопление

В Румынии десятки людей собрались в четверг перед соляным рудником Прайд после того, как узнали, что туристическая зона и шахта вскоре будут полностью затоплены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Люди, владельцы гостевых домов, ресторанов и просто местные жители, возмущены тем, что ситуация дошла до такого состояния, и утверждают, что о том, что в соляной шахте есть отверстия, было известно годами, но никаких мер для решения проблемы не было принято.

Они кричали "Убирайтесь вон" и со слезами на глазах заявляли, что, по их мнению, соляную шахту уже не спасти.

Директор соляной шахты "Прайд" Себестен Юзеф пытался объяснить им ситуацию, но люди не дали ему слова и требовали его отставки. Он выразил надежду, что соляную шахту когда-нибудь удастся вернуть в эксплуатацию.

Министр окружающей среды Мирча Фечет заявил в эфире Digi 24, что "на соляной шахте Прайд произошла настоящая трагедия".

"Я надеюсь, что мы найдем технические решения для спасения соляной шахты. Там все довольно сложно, но я не теряю оптимизма. Мы найдем не только финансовые ресурсы, но и особенно технические решения для того, чтобы спасти то, что там еще можно спасти", – сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, сколько еще можно спасти от Прайдского солерудника, он сказал, что "есть специалисты, которые оценивают эту ситуацию, возможно, в данный момент, но там речь идет о целой общине, почти на 100% зависимую от солерудника, идет ли речь о добыче, идет ли речь о туризме или других видах деятельности, которые связаны с ним. Мы должны спасти там не только соляную шахту, и таким образом мы спасем всю общину".

Ранее стало известно, что сильные наводнения в Румынии угрожают уничтожить соляную шахту Прайд, одно из крупнейших соляных месторождений Европы, которое привлекает полмиллиона туристов ежегодно своими впечатляющими галереями, где расположены парк приключений и часовня, высеченная в соли.